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Российский военный заявил о потере ВСУ почти всего состава одной штурмовой группы

РИА Новости: группа ВСУ за два дня штурма потеряла почти весь состав из 70–100 военных

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Sofiia Gatilova/Reuters

Штурмовая группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке атаки на позиции российских войск на Запорожском направлении за два дня потеряла практически весь состав. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира отряда «Барс-10» с позывным «Сатурн».

«За последние два дня, по радиоперехватам радиопереговоров рядом с нами, не буду говорить, где населенный пункт, у них от 70 до 100 человек безвозвратных потерь — у противника», — заявил он.

По его словам, по радиоперехватам ВСУ стало известно, что украинские военнослужащие запросили эвакуацию у своих подразделений, но эвакуационный взвод не смог зайти и эвакуировать их личный состав, поэтому много раненых украинских военных погибли.

Согласно заявлению представителя украинских Военно-воздушных сил (ВВС) Юрия Игната, слова которого приводят «Известия», Россия обладает значительным преимуществом перед Вооруженными силами Украины в радиоэлектронной борьбе (РЭБ), особенно в контексте борьбы с дронами.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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