По словам польского генерала Вальдемара Скшипчака, российские военные на Харьковском направлении получили свежие силы, что позволяет им планировать обход с фланга и окружение группировки ВСУ в Донбассе. Военный отметил, что основной задачей российских войск является оперативное изгнание украинских сил за реку Оскол, что приведет к захвату части Харьковской области и созданию угрозы для всей украинской армии в Донбассе, сообщает газета Fakt.

Ранее украинские власти обвинили НАТО в подстрекательстве ВСУ к контрнаступлению, которое, по их мнению, обречено на провал. Экс-советник бывшего президента Украины Соскин заявил, что президент Зеленский идет на уступки западным кураторам, которые готовы пожертвовать интересами страны.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что контрнаступление украинских войск идет медленнее, чем планировалось. Он объяснил это недостатком боеприпасов и систем противовоздушной обороны. Однако Резников подчеркнул, что не считает это особой проблемой, так как быстрая операция не является приоритетом. Министр подчеркнул, что боевые действия в реальности отличаются от компьютерных игр.

Также сообщалось, что в Госдуме не восприняли всерьез слова главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом, сообщили «Известия».

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.