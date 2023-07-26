Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что решение властей Финляндии о вступлении в НАТО поставило страну в невыгодное положение. Об этом Риттер сказал, выступая в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

По мнению экс-разведчика, мнение о том, что членство Хельсинки в Североатлантический альянсе ухудшило положение России, не является правильным. Наоборот, такое развитие события создало проблемы только для Финляндии.

Риттер напомнил слова президента России Владимир Путин, предупредившего о недопустимости провокаций со стороны НАТО, так как в случае размещения на территории Финляндии военного контингента и инфраструктуры блока РФ будет вынуждена дать зеркальный ответ.

Экс-разведчик заявил, что для Финляндии попытка нанести удар по России или осуществить какую-либо антироссийскую провокацию станет самоубийственным шагом. Риттер отметил, что в случае необходимости Россия легко усилит в целях обеспечения безопасности своей территории военное присутствие у границ Финляндии, как об этом и заявлял Путин.

Ранее сообщалось, что в Хельсинки считают, что Финляндия рискует столкнуться с проблемами в будущем из-за вступления в НАТО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.