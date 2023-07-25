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На Запорожье заявили о затишье на фронте

Рогов назвал ситуацию на Запорожском направлении затишьем перед бурей

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о «затишье перед бурей» на Запорожском фронте, сообщает РИА Новости.

«На линии фронта относительное затишье перед бурей. Противник ведет передислокацию своих войск. Стало немного горячо на Пологовском направлении в районе села Дорожнянка. На Ореховском и Васильевском – достаточно спокойно, идут небольшие обстрелы», — сообщил Рогов

Он считает, что 60% украинских резервов на данный момент не задействованы в боях, и ВСУ готовится к новым полномасштабным штурмовым действиям.

ВСУ начали наступательные действия 4 июня. Президент России Владимир Путин 9 июня подтвердил начало контрнаступления Украины, но посчитал, что украинская армия не добьется поставленных целей ни на одном участке.

Ранее политолог объяснил, как провал контрнаступления ВСУ может повлиять по репутацию президента США Джо Байдена.

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