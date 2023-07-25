На Запорожье заявили о затишье на фронте

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о «затишье перед бурей» на Запорожском фронте, сообщает РИА Новости.

«На линии фронта относительное затишье перед бурей. Противник ведет передислокацию своих войск. Стало немного горячо на Пологовском направлении в районе села Дорожнянка. На Ореховском и Васильевском – достаточно спокойно, идут небольшие обстрелы», — сообщил Рогов

Он считает, что 60% украинских резервов на данный момент не задействованы в боях, и ВСУ готовится к новым полномасштабным штурмовым действиям.

ВСУ начали наступательные действия 4 июня. Президент России Владимир Путин 9 июня подтвердил начало контрнаступления Украины, но посчитал, что украинская армия не добьется поставленных целей ни на одном участке.

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