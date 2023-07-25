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Шойгу прибыл в Северную Корею

Минобороны РФ: российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР

Минобороны России сообщило в Telegram-канале, что военная делегация страны во главе с главой министерства Сергеем Шойгу прибыла в КНДР.

«В международном аэропорту Сунан (пригород Пхеньяна) состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты Почетного караула Корейской Народной Армии. У трапа самолета Министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам приветствовал главу российского оборонного ведомства», — сказано в сообщении.

Отмечается, что делегация РФ поучаствует в торжественных мероприятиях по случаю 70-летия победы в войне 1950-1953 годов.

До этого замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Запад в лице США и их союзников провоцируют Пхеньян на пуски ракет и военные приготовления.

25 июня Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что Пхеньян находится полностью на стороне Москвы в конфликте властей РФ с ЧВК «Вагнер».

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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