Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США объявили о новой помощи Украине

Пентагон объявил о выделении Украине военной помощи на $400 млн

close
100%
Andrew Harnik/AP

Министерство обороны США (Пентагон) объявило о выделении страной Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. Об этом говорится на сайте оборонного ведомства.

«Сегодняшние обязательства по оказанию помощи в области безопасности на сумму до $400 млн включают в себя дополнительные боеприпасы для ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, бронетехнику, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять продолжающейся агрессивной войне России», — сказано в сообщении.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Соединенные Штаты продолжают выделять финансовую помощь Украине для продолжения ее конфликта с Россией, так как им это выгодно.

Кроме того, как сообщал RT, США направят $500 тысяч на «укрепление» образовательной системы Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях