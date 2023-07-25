Министерство обороны США (Пентагон) объявило о выделении страной Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. Об этом говорится на сайте оборонного ведомства.

«Сегодняшние обязательства по оказанию помощи в области безопасности на сумму до $400 млн включают в себя дополнительные боеприпасы для ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, бронетехнику, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять продолжающейся агрессивной войне России», — сказано в сообщении.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Соединенные Штаты продолжают выделять финансовую помощь Украине для продолжения ее конфликта с Россией, так как им это выгодно.

Кроме того, как сообщал RT, США направят $500 тысяч на «укрепление» образовательной системы Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.