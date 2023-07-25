Зеленский рассказал о совместной работе Украины и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о начале разработки плана по совместимости Вооруженных сил Украины со стандартами НАТО.

«Собрал представителей Верховной рады и чиновников, чтобы подготовить практические шаги по реализации решений Вильнюсского саммита. Также начинаем совместную с НАТО подготовку плана взаимосовместимости», — написал он.

Кроме того, украинский лидер заявил, что у Киева есть четкий план запуска Совета Украины-Североатлантический альянс на всех уровнях.

Ранее издание Newsweek писало, что Украину пока не могут принять в НАТО из-за возможности прямого столкновения с Россией. По мнению обозревателей, Киев «не так близок к НАТО, как он рассчитывал». В статье указывалось, что публичное недовольство президента Владимира Зеленского свидетельствует о том, что поправки по поводу членства в альянсе на саммите НАТО внесли в последнюю минуту без ведома Киева.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.