Минобороны РФ заявило об отражении атак ВСУ на Донецком направлении

Российское Минобороны заявило, что военные РФ отразили на Донецком направлении восемь атак ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР и ЛНР. Об этом говорится в сводке ведомства.

«На Донецком направлении активными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Зайцево, Первомайское, Марьинка и Клещеевка Донецкой народной республики», — сказано в сообщении.

Отмечается, что российские военнослужащие нанесли поражение подразделениям ряда украинских бригад в районе Григоровки и Константиновки в ДНР. Также ВС РФ уничтожили в республике склады боеприпасов ВСУ.

По данным военного ведомства, потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили более 280 солдат.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил шансы ВСУ после передачи истребителей F-16, сообщили «Известия».

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.