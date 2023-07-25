ВВС США заявили, что военный самолет РФ повредил американский дрон в Сирии

Российский военный самолет 23 июля выпустил ракеты, повредив американский беспилотник MQ-9. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВВС США.

«Одна из российских ракет попала в американский MQ-9, серьезно повредив его винт. К счастью, экипажу MQ-9 удалось сохранить полет и благополучно доставить самолет на базу», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что «вопиющее пренебрежение российским истребителем безопасности полетов» отвлекает США от миссии по разгрому ИГИЛ (организация запрещена в России). ВВС США призвали российские силы в Сирии прекратить подобные действия.

Ранее журнал Newsweek писал, что российские летчики в Сирии проводят маневры, которые заставляют американских пилотов избегать столкновений.

До этого Минобороны России неоднократно указывало на нарушения соглашений со стороны ВВС США в Сирии. Там утверждают, что 14 июля американские истребители пять раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, который является международным воздушным коридором.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.