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Французский генерал заявил о преимуществе российской армии над украинской

Французский генерал Делавард: наступление Киева закончилось драматическим провалом

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РИА Новости

Украинское контрнаступление завершилось драматическим провалом из-за превосходства российских войск. Такое мнение высказал генерал французской армии, офицер ордена Почетного легиона Доминик Делавард в видеоинтервью для ТАСС.

«Для украинцев [попытки наступления] — это драматический провал. Но чего еще можно было ожидать?» — сказал военный эксперт.

Делавард добавил, что армия России превосходит украинскую численным преимуществом, авиацией, артиллерией, ее оборона хорошо укреплена. Все это не оставляет Вооруженным силам Украины шансов на успешное наступление.

Генерал добавил, что НАТО проиграло даже в информационной войне, пытаясь убедить мир в том, что Россия «пропадет под гнетом санкций».

Статья на похожую тему ранее появилась в газете The Wall Street Journal. Журналисты написали, что медленное контрнаступление Вооруженных сил Украины несет большую угрозу как для самой страны, так и президенту США Джо Байдену.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Контрнаступление Украины
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