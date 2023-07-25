Госдума приняла закон об ускорении процедуры госзакупок для СВО

Госдума приняла закон, позволяющий Минобороны России и спецзаказчикам заключать контракты в любой форме при закупках для нужд специальной военной операции (СВО), передает ТАСС.

Закон допускает заключение контрактов при таких закупках в любой форме. Он направлен на оптимизацию механизмов закупок в интересах обеспечения обороны и безопасности государства.

Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект об упрощенном порядке госзакупок для Минобороны.

Законопроект позволяет Минобороны и подведомственным ему учреждениям закупать товары и услуги у единственных поставщиков на основе любых гражданско-правовых сделок, предусмотренных Гражданским кодексом.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о разовой конфискации у 2,5 тысяч крупных российских фирм суммы как минимум в 300 млрд рублей в виде налога на ранее полученную ими сверхприбыль в госбюджет.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.