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Госдума разрешила передавать вещдоки на нужды граждан и организаций во время мобилизации

Госдума приняла законопроект о передаче гражданам конфискованных вещей в период мобилизации

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Госдума приняла законопроект о возможности передачи гражданам и организациям вещественных доказательств и конфискованных вещей в период мобилизации, военного положения или военного времени.

В документе отмечается, что в период мобилизации конфискованные вещи, которые были орудиями или предметами правонарушения, могут быть переданы органам публичной власти или общественному движению «Народный фронт «За Россию» для их безвозмездной передачи гражданам и организациям.

Ранее депутат Государственной думы Российской Федерации Антон Горелкин предложил внести поправки в законодательство, которые предполагают запретить регистрацию на российских сайтах с помощью иностранных электронных почтовых сервисов.

Председатель комитета информационной политики парламента Александр Хинштейн подписал положительное заключение по данному нововведению.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении 25 июля, в случае его принятия, изменения вступят в силу с 1 декабря 2023 года.

До этого стало известно, что росгвардейцам могут запретить размещать в СМИ и интернете данные о себе и войсках.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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