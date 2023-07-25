Госдума разрешила передавать вещдоки на нужды граждан и организаций во время мобилизации

Госдума приняла законопроект о возможности передачи гражданам и организациям вещественных доказательств и конфискованных вещей в период мобилизации, военного положения или военного времени.

В документе отмечается, что в период мобилизации конфискованные вещи, которые были орудиями или предметами правонарушения, могут быть переданы органам публичной власти или общественному движению «Народный фронт «За Россию» для их безвозмездной передачи гражданам и организациям.

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Председатель комитета информационной политики парламента Александр Хинштейн подписал положительное заключение по данному нововведению.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении 25 июля, в случае его принятия, изменения вступят в силу с 1 декабря 2023 года.

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