Участники СВО получили право на заморозку срочного трудового договора

Государственная дума на пленарном заседании одобрила поправку о приостановке срочных трудовых договоров участников специальной военной операции на период их участия в боевых действиях. Об этом сообщает ТАСС.

Корректировки предлагается внести в статью 351.7 Трудового кодекса РФ (особенности обеспечения трудовых прав работников, призванных на военную службу по мобилизации или поступивших на военную службу по контракту...).

В случае принятия нововведений, в случае отсутствия оснований для расторжения срочного трудового договора, его можно будет возобновить на то время, которое еще действует договор. Даты будут исчисляться со дня приостановления действия документа.

Также одобрена поправка, которая дает работодателю право выплачивать материальную помощь участникам специальной военной операции в период приостановления их договора.

В мае этого года рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс о праве работодателей выплачивать матпомощь работникам во время приостановки трудового договора.

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