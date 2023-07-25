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Зеленский попросил Британию усилить системы ПВО Украины

Зеленский в беседе с Сунаком попросил усилить системы ПВО Украины

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил сотрудничество в сфере обороны с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, а также запросил усиления систем ПВО. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Украина нуждается в срочном усилении ПВО для защиты наших людей, исторического наследия и продолжения Черноморской зерновой инициативы. Сказал об этом во время разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком», — сообщил Зеленский.

Он также отметил, что обсудил с британским коллегой ход контрнаступления и потребности Киева.

Ранее сообщалось, что Зеленский считает, что стране нужны дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) SAMP-T или Patriot. По его словам, в стране «прекрасно работают» системы SAMP-T, однако если бы у Украины были дополнительно эти системы или системы Patriot, они могли бы защитить инфраструктуру Одессы, в том числе портовую.

Накануне Минобороны РФ сообщило о нанесении «ударов возмездия» по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров на Крымском мосту, и местам, где изготавливали эти катера в Одессе.

Ранее Медведев призвал «взрывать дома» террористов после атаки на Крымский мост.

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