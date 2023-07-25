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Американский адмирал призвал вывезти зерно с Украины с помощью конвоев НАТО

Экс-адмирал ВМС США Ставридис призвал вывозить зерно с Украины с помощью конвоев НАТО

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Igor Tkachenko/Reuters

Бывший командующий войсками НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg призвал вывезти зерно с Украины с помощью конвоев альянса.

Слова Ставридиса отсылают к операции США в Ормузском проливе в 1988 году во время Ирано-иракской войны.

Та операция, по мнению военного, помогла предотвратить попытку Ирана перекрыть пролив и остановить 25% мировых поставок углеводородов. Тогда американцы сменили флаги кувейтских нефтяных танкеров, поставив их под американскую регистрацию, и обычные суда смогли проходить в составе конвоев боевых кораблей.

Ставридис считает, что в настоящее время из-за гуманитарного характера грузов полная смена флага черноморским судам может не понадобиться. Обосновать сопровождение кораблей можно будет при помощи положений международного права, которые требуют обеспечивать свободу международных вод и защищать гуманитарные перевозки в зонах конфликтов.

Экс-адмирал предположил, что в рамках миссии по перевозке украинского зерна торговые суда могут объединяться в конвои из трех-пяти судов, каждый из которых будет защищен парой боевых кораблей с управляемыми ракетами.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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