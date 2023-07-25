Медленное контрнаступление ВСУ приведет к провалу Байдена

Медленное контрнаступление Вооруженных сил Украины несет большую угрозу как для самой страны, так и президенту США Джо Байдену. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По мнению авторов статьи, нежелание дальше помогать Украине или допущение хотя бы частичной победы России на поле боя стало бы характерным провалом внешней политики Байдена.

В публикации также говорится, что потенциальная тупиковая ситуация может стать проверкой заявленной американским лидером стратегии по предоставлению Киеву военной помощи на миллиарды долларов, чтобы можно было вести переговоры с Москвой с позиции силы.

Как заявил бывший американский посол в Киеве Джон Хербст, это также может бросить вызов способности Запада поставлять оружие Украине, которого и так слишком мало. И легче оказывать дополнительную поддержку, когда все гладко.

В заключении WSJ пишет, что медленные темпы украинского контрнаступления ослабляют надежды на то, что переговоры между Россией и Украиной о прекращении боевых действий могут состояться в 2023 году.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.