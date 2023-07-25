Российские военные пресекли деятельность украинских диверсантов в зоне спецоперации

Российским военным удалось предотвратить попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе острова Антоновский на Днепре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Херсонской области.

Согласно информации источника агентства, во время попытки проникновения ДРГ в регион российские военные силы уничтожили девять военных Вооруженных сил Украины.

«Расчетом FPV-дрона уничтожено две лодки и девять боевиков ВФУ», — добавил собеседник.

Как уточняется, украинские военные потеряли САУ 2С3 «Акация» с боекомплектом в районе населенного пункта Заречное, 120-мм миномет, расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Приднепровское.

До этого в Минобороны России заявили, что на Краснолиманском направлении за сутки пресечены действия ДРГ ВСУ. В российском оборонном ведомстве отметили, что на этом направлении российские военные отразили семь атак подразделений украинских военных.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.