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Российские военные пресекли деятельность украинских диверсантов в зоне спецоперации

ТАСС: военные РФ пресекли деятельность украинской ДРГ в районе острова Антоновский

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Sofiia Gatilova/Reuters

Российским военным удалось предотвратить попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе острова Антоновский на Днепре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Херсонской области.

Согласно информации источника агентства, во время попытки проникновения ДРГ в регион российские военные силы уничтожили девять военных Вооруженных сил Украины.

«Расчетом FPV-дрона уничтожено две лодки и девять боевиков ВФУ», — добавил собеседник.

Как уточняется, украинские военные потеряли САУ 2С3 «Акация» с боекомплектом в районе населенного пункта Заречное, 120-мм миномет, расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Приднепровское.

До этого в Минобороны России заявили, что на Краснолиманском направлении за сутки пресечены действия ДРГ ВСУ. В российском оборонном ведомстве отметили, что на этом направлении российские военные отразили семь атак подразделений украинских военных.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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