В Белгородской области сбили беспилотник турецкого производства

В Белгородской области сбили беспилотный летательный аппарат. Предположительно, это был дрон турецкого производства Bayraktar («Байрактар»). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам источников портала, беспилотник самолетного типа был сбит вечером 24 июля в Ракитянском районе Белгородской области недалеко от села Илек-Кошары в 14 километрах от российско-украинской границы.

В результате падения дрона никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

19 июля заместитель командира сводной казачьей бригады «Дон» с позывным «Кум» сообщал РИА Новости, что российские военные на Кинбурнской косе сбили один из последних беспилотников Bayraktar, имеющихся у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Турция с 2018 года предоставляет Украине ударные беспилотники Bayraktar ТB-2 производства частной компании «Baykar Makina».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.