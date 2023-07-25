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В Белгородской области сбили беспилотник турецкого производства

Baza: в Белгородской области сбили турецкий беспилотник Bayraktar

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Global Look Press

В Белгородской области сбили беспилотный летательный аппарат. Предположительно, это был дрон турецкого производства Bayraktar («Байрактар»). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам источников портала, беспилотник самолетного типа был сбит вечером 24 июля в Ракитянском районе Белгородской области недалеко от села Илек-Кошары в 14 километрах от российско-украинской границы.

В результате падения дрона никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

19 июля заместитель командира сводной казачьей бригады «Дон» с позывным «Кум» сообщал РИА Новости, что российские военные на Кинбурнской косе сбили один из последних беспилотников Bayraktar, имеющихся у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Турция с 2018 года предоставляет Украине ударные беспилотники Bayraktar ТB-2 производства частной компании «Baykar Makina».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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