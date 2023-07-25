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Попавший в плен украинский солдат рассказал о неэффективном вооружении

РИА Новости: пленный солдат ВСУ сообщил о неэффективности огнеметов производства Украины

Огнеметы украинского производства РПВ-16, которыми военных обеспечивают для боевых действий в полях, оказались неэффективными, утверждает попавший в плен военнослужащий 63-й бригады Вооруженных сил Украины Виталий Серый. Об этом сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства находится в плену после боевых столкновений с РФ на Краснолиманском направлении в Донбассе.

«У нас огнеметный взвод, вооружение что-то типа российского «Шмеля», есть такие, но они в полях не эффективны, это больше в городских боях эти базуки. РПВ-16 они называются. Украинские. Оружие не для полей...» — пояснил солдат ВСУ.

По мнению пленного военного, в городе из украинского огнемета «можно пострелять» по зданиям.

Также Серый обратил внимание, что бойцы ВСУ чаще всего не берут огнеметы украинского производства во время боевых выходов, отдавая предпочтение другим видам оружия, более удобным при использовании и транспортировке.

До этого ВС РФ отразили 10 попыток ВСУ атаковать на Краснолиманском направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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