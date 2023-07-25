Стало известно об уничтожении на Украине словенского танка M-55S

Российские военные уничтожили на Украине переданный Словенией танк M-55S (модернизированный советский танк T-55). Об этом сообщает Forbes.
В публикации отмечается, что экипаж тяжелой военной техники пытался спрятаться в лесу. Издание подчеркивает, что украинским солдатам это не помогло — за ними наблюдал российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В итоге в танк был выпущен артиллерийский снаряд, М-55S загорелся.
До этого министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что шесть танков Leopard 2A4 будут переданы его страной Украине в ближайшие дни.
В Госдуме не восприняли всерьез слова главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом, сообщили «Известия».
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
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Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.