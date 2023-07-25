Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно об уничтожении на Украине словенского танка M-55S

Forbes: российские военные уничтожили на Украине замаскированный словенский танк M-55S

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Российские военные уничтожили на Украине переданный Словенией танк M-55S (модернизированный советский танк T-55). Об этом сообщает Forbes.

В публикации отмечается, что экипаж тяжелой военной техники пытался спрятаться в лесу. Издание подчеркивает, что украинским солдатам это не помогло — за ними наблюдал российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В итоге в танк был выпущен артиллерийский снаряд, М-55S загорелся.

До этого министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что шесть танков Leopard 2A4 будут переданы его страной Украине в ближайшие дни.

В Госдуме не восприняли всерьез слова главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом, сообщили «Известия».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях