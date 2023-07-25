ВС РФ отразили 10 попыток ВСУ атаковать на Краснолиманском направлении

По данным начальника пресс-центра группировки войск «Центр» Александра Савчука, военнослужащие этой группировки успешно отразили 10 попыток атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ранее утраченные ими позиции на Краснолиманском направлении. Потери противника составили более 100 человек. Савчук отметил, что в стрелковом бою, поддерживаемом авиацией и артиллерией группировки «Центр», уничтожены четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и автомобиль типа пикап. Также 14 военнослужащих сдались в плен. Об этом пишет ТАСС.

Савчук также сообщил, что на Сватовском направлении группировка войск «Центр» нанесла поражение штурмовым группам 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ с помощью артиллерийского огня и авиационных ударов. В ходе боев уничтожены три боевые бронированные машины, два автомобиля типа пикап и до 30 боевиков противника. Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы были поражены две гаубицы М777 и три 120-мм миномета. Экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» также нанесли огневое поражение трем целям, включая два опорных пункта и районы скопления противников.

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