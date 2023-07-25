Подпольщики показали видео разрушений в Одессе

Николаевское подполье сняло видео разрушений в Одессе, вызванных непрофессиональной работой украинской ПВО в ночь на 20 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам координатора подполья Сергея Лебедева, жители Одессы утверждают, что проснулись ночью от громкого звука. По словам Лебедева, это были выстрелы ракеты противовоздушной обороны.

«Как оказалось, система ПВО была расположена прямо между жилыми домами по улице Канатная. Система сделала два залпа: одна ракета улетела в сторону моря, вторая сбила ракету, пролетающую прямо над самим ПВО», — заявил координатор.

Он подчеркнул, что ракета ПВО и сбитая ракета упали на банк «Восток».

До этого стало известно, что российские военные уничтожили в Николаеве место дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины и иностранных наемников — гостиница «Ингул», а также места производства военных катеров.

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