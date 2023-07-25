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США собираются отправить дополнительную военную помощь Украине

AP: США отправят военную помощь Украине с боеприпасами для сил ПВО и дронами на $400 млн

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Mindaugas Kulbis/AP

По информации, полученной агентством Associated Press от анонимного чиновника, США намерены отправить дополнительную военную помощь Украине на сумму до 400 миллионов долларов.

Сообщается, что в рамках этого пакета помощи будут предоставлены боеприпасы для систем противовоздушной обороны, а также наблюдательные дроны Hornet.

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер во время брифинга заявил, что США отправили Украине все необходимое для контрнаступления и в ближайшие дни объявят о новой помощи. По его словам, «в ближайшие дни» можно ожидать новые анонсы военной помощи от Соединенных Штатов.

Испания направила Украине новую партию танков Leopard. Согласно информации оборонного ведомства, ожидается, что весь груз может быть передан Украине в первой половине августа.

В министерстве добавили, что Киеву также отправлены десять БТР, десять грузовых машин и несколько карет скорой помощи. Помимо того, в партию вошли различные боеприпасы.

При этом во Франции обвинили Китай в военной помощи России.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил шансы ВСУ после передачи истребителей F-16, сообщили «Известия».

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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