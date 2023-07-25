В Госдепе США заподозрили Москву в подготовке операции в Черном море под чужим флагом

Спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что американская администрация располагает информацией о том, что Россия под иностранным флагом готовит операцию в Черном море. Об этом Миллер сказал, выступая во время брифинга в Вашингтоне.

Чиновник напомнил, что Москва после выхода из зерновой сделки уже угрожала находящимся в международных водах иностранным судам, предупредив, что они могут стать целью российских военных. Кроме того, сказал Миллер, Российская армия нанесла серию ударов по инфраструктуре Одессы, а также разрушила украинские порты на Дунае.

Спикер Госдепартамента отметил, что американские власти для поиска альтернативных путей вывоза зерна с Украины будут продолжать консультации со своими партнерами в регионе.

Но при этом, по мнению чиновника, практически невозможно найти идеальное решение, позволяющее Украине без возобновления морских путей на Черном море отгружать такое же количество зерна, как при действии зерновой сделки.

Ранее отставной адмирал ВМС США, бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис высказал мнение, что Соединенные Штаты могут сопровождать корабли с зерном в Черном море и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил шансы ВСУ после передачи истребителей F-16, сообщили «Известия».