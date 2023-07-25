Стало известно, сколько украинских военных подготовила Бельгия

Бельгийские инструкторы подготовили около тысячи украинских военных в рамках общеевропейской программы. Об этом сообщает RTBF со ссылкой на Министерство обороны страны.

В публикации отмечается, что в рамках европейской программы от 50 до 100 солдат бельгийской армии обучили тысячу украинцев.

Издание подчеркивает, что в Бельгии они прошли курсы по пилотированию беспилотников для обезвреживания подводных мин, а также по «классическому» разминированию снарядов.

Отмечается, что бельгийские инструкторы также обучают украинских солдат ведению боевых действий в Польше и Германии. Также их обучают ведению снайперского и артиллерийского огня.

До этого стало известно, что британские военные совместно с экспертами из стран-союзников обучают украинских солдат навыкам разминирования.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил шансы ВСУ после передачи истребителей F-16, сообщили «Известия».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.