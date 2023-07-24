МАГАТЭ обнаружило противопехотные мины на периферии периметра Запорожской АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что эксперты агентства обнаружили на периферии периметра Запорожской АЭС (ЗАЭС) противопехотные мины направленного действия. Об этом говорится на сайте агентства.

Как указал Гросси, эксперты МАГАТЭ увидели несколько мин в закрытой буферной зоне между внутренним и внешним периметром ЗАЭС во время осмотра площадки. По данным агентства, персонал станции не имеет туда доступ.

«Как я уже сообщал ранее, МАГАТЭ было известно о предыдущих случаях размещения мин за периметром объекта, а также в определенных местах внутри него», — отметил гендиректор организации.

По его словам, эксперты обсудили этот вопрос с представителями станции, которые им рассказали, «что это решение военных, принятое относительно контролируемой военными территории».

Также в заявлении главы агентства сказано, что наличие этих мин на территории станции противоречит нормам безопасности МАГАТЭ, несмотря на то, что их детонация, согласно выводам экспертов, не повредит АЭС.

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