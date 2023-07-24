Власти Украины заявили, что контрнаступление отстает от графика, но идет по плану

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ идет медленнее ожидаемого. Об этом сообщает CNN.

По словам министра, он «не переживает» из-за темпов контрнаступления. При этом Резников назвал причинами его медленного течения нехватку боеприпасов и систем ПВО.

Глава Минобороны также добавил, что боевые действия — это «не компьютерная игра» и контрнаступление не обязательно должно быть быстрым.

«Наши генералы, наши командиры видят реальную ситуацию на поле боя. И я еще раз должен повторить, что главная ценность для нас — это жизнь наших солдат», — добавил Резников.

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