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Власти Украины заявили, что контрнаступление отстает от графика, но идет по плану

Глава Минобороны Украины заявил об отставании от графика в контрнаступлении ВСУ

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Ints Kalnins/Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ идет медленнее ожидаемого. Об этом сообщает CNN.

По словам министра, он «не переживает» из-за темпов контрнаступления. При этом Резников назвал причинами его медленного течения нехватку боеприпасов и систем ПВО.

Глава Минобороны также добавил, что боевые действия — это «не компьютерная игра» и контрнаступление не обязательно должно быть быстрым.

«Наши генералы, наши командиры видят реальную ситуацию на поле боя. И я еще раз должен повторить, что главная ценность для нас — это жизнь наших солдат», — добавил Резников.

До этого в Госдуме не восприняли всерьез слова главы министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом, сообщили «Известия».

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил шансы ВСУ после передачи истребителей F-16, сообщили «Известия».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Контрнаступление Украины
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