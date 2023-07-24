В США заявили, что объявят о новой помощи Украине в ближайшие дни

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер во время брифинга заявил, что США отправили Украине все необходимое для контрнаступления и в ближайшие дни объявят о новой помощи. Трансляция велась на Youtube-канале ведомства.

«С нашей точки зрения, у Украины есть все, что ей нужно для проведения этого контрнаступления. Мы предоставили им колоссальные объемы военного оборудования вместе с нашими союзниками и партнерами в Европе и по всему миру», — сказал Миллер.

По его словам, «в ближайшие дни» можно ожидать новые анонсы военной помощи от Соединенных Штатов.

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