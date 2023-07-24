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В сети появилось видео атаки ВСУ на Донецк

Склад на комбинате сгорел в Куйбышевском районе Донецка после обстрела ВСУ

В Куйбышевском районе Донецка сгорел склад на комбинате после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости, прикрепляя видеозапись с последствиями атаки.

Согласно информации агентства, в общей сложности зафиксировано восемь прилетов. Уточняется, что также получили повреждения частные дома, грузовые машины.

«Ранена женщина», — заключается в сообщении.

Ранее глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин заявил, что женщина погибла во время обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины.

До этого стало известно, что украинские военные за прошедшую обстреляли Костогрызово и другие населенные пункты Херсонской области, при этом выпустив почти 40 снарядов из ствольной артиллерии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 26 тысяч человек.

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