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В Херсонской области заявили об обстреле бригады скорой помощи

Власти Херсонской области сообщили об обстреле бригады скорой помощи в городе Алешки

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что в городе Алешки под обстрел попала бригада скорой помощи, фельдшер получил ранения. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня в Алешках на вызове под обстрел попала бригада скорой медицинской помощи. Фельдшер получил осколочные ранения бедра и голени, доставлен водителем в Алешковскую ЦРБ, где извлечены осколки», — сказал Алексеенко.

До этого Минобороны России заявило об уничтожении склада с украинскими боеприпасами в Херсонской области. По данным ведомства, также на Херсонском направлении были уничтожены два автомобиля и две гаубицы Д-30.

24 июля временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины бесперспективно пытаются закрепиться у Антоновского моста.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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