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Рогов заявил о планах ВСУ захватить Запорожскую АЭС

Рогов: ВСУ попытаются захватить Запорожскую АЭС в конце июля

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Евгений Биятов/РИА Новости

В конце июля ожидаются самые кровопролитные бои в рамках украинского конфликта, которые продлятся до середины августа, в этот период Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться захватить Запорожскую АЭС. Об этом в интервью НСН заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Этот период наиболее благоприятен с точки зрения погодных условий: теплая и сухая часть года. Это может повлиять на принятие решений о форсировании Днепра и попытке захватить Запорожскую АЭС. Сейчас, из тех сил, которые подготовлены для наступления ВСУ, максимум использовано в пределах половины», — сказал он.

По его мнению, ситуация для украинской армии осенью начнет изменяться в худшую сторону, поэтому Украина хочет воспользоваться всеми оставшимися возможностями. Рогов уточнил, что изменения будут происходить на фоне того, что военно-промышленный комплекс России «будет работать на еще большую мощность в плане переустройства и перезапуска производства вооружений».

24 июля врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские военные в зоне боевых действий на запорожском участке стали сдаваться в плен группами вплоть до взводов.

Ранее в Запорожской области высказались о наступательных резервах ВСУ.

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