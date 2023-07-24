В Думе обсудят повышение штрафа за неявку по повестке военкомата

Депутаты Госдумы 25 июля намерены рассмотреть во втором чтении законопроект об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета, который предусматривает, в том числе штраф за неявку по повестке военкомата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Думе.

«Законопроект включен в повестку пленарного заседания на 25 июля», — сказали агентству.

До этого председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что отказ Госдумы от идеи повысить нижнюю границу призывного возраста с 18 лет до 21 года связан с большим количеством обращений россиян. По его словам, сейчас в Госдуме рассматривают еще одну существенную поправку в законопроект, которая даст возможность формировать отряды на местах подразделения территориальной обороны, которые будут охранять территории и бороться с диверсионно-разведывательными группами.

Также 24 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий на 5 лет возраст пребывания в запасе россиян, которые имеют воинские звания ниже офицерских.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.