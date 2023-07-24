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Генерал объяснил, почему беспилотники смогли совершить атаку в центре Москвы

Генерал Липовой: беспилотники смогли совершить атаку в центре Москвы, потому что летели на предельно низкой высоте

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Дроны, которые совершили попытку атаки двух зданий в Москве, не были перехвачены, потому что двигались на предельно низкой высоте и смогли обойти зону радиолокационной видимости. Об этом в интервью НСН сказал генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой.

«Средства ПВО 100% перехватят и уничтожат одиноко летящий беспилотник. Если же их запускают десятками, то нейтрализовать их все довольно сложно, но у наших специалистов ПВО уже достаточно опыта по нейтрализации подобного рода дронов, они до сегодняшнего дня успешно с задачей справлялись. Эти дроны [атаковавшие здания в Москве] не были нейтрализованы на подлете к области, так как они шли на предельно низкой высоте, вне зоны радиолокационной видимости. Когда они набрали высоту, их увидели и начали уничтожать», — пояснил специалист.

При этом Липовой уточнил, что беспилотники все же были частично подавлены благодаря системам ПВО.

Утром 24 июля сообщалось, что беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева в Москве, в результате произошел взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет, были выбиты стекла на площади 50 квадратных метров на 17-м и 18-м этажах здания.

Осколки беспилотника в этот день обнаружили и на Комсомольском проспекте в Москве, в результате никто не пострадал. Департамент транспорта столицы сообщал, что после предполагаемой атаки дронов движение по Комсомольскому проспекту в Москве было перекрыто в обе стороны.

Ранее сообщалось, что житель Новой Москвы нашел беспилотник на своем участке.

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