Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт назвал жестом отчаяния атаку украинских беспилотников на Москву

Эксперт Калинин: Киев совершил атаку беспилотниками на Москву для отчета перед Западом

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Военный эксперт, член Общественного совета при Минобороны РФ Вячеслав Калинин рассказал, что этот шаг был жестом отчаяния со стороны Украины, передает «Радио 1».

«Это жест отчаяния и некий отчет перед своими работодателями и кураторами из-за океана», — считает эксперт.

По его словам, в последние месяцы Запад выделяет беспрецедентную помощь, на Украину идут «бесконечные эшелоны» и «потоки машин, танков, снаряжения». Однако «все это неэффективно», так как уничтожается российской армией.

Калинин отметил, что последние события с беспилотниками показали, что в работе систем безопасности и предупреждения в России есть уязвимости. Эксперт призвал провести работу над ошибками, чтобы предотвратить инциденты, подобные произошедшим в Москве, в будущем.

24 июля стало известно, что беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева в столице.

Также в этот день обломки беспилотного летательного аппарата нашли на Комсомольском проспекте в Москве.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях