Военный эксперт назвал жестом отчаяния атаку украинских беспилотников на Москву

Военный эксперт, член Общественного совета при Минобороны РФ Вячеслав Калинин рассказал, что этот шаг был жестом отчаяния со стороны Украины, передает «Радио 1».

«Это жест отчаяния и некий отчет перед своими работодателями и кураторами из-за океана», — считает эксперт.

По его словам, в последние месяцы Запад выделяет беспрецедентную помощь, на Украину идут «бесконечные эшелоны» и «потоки машин, танков, снаряжения». Однако «все это неэффективно», так как уничтожается российской армией.

Калинин отметил, что последние события с беспилотниками показали, что в работе систем безопасности и предупреждения в России есть уязвимости. Эксперт призвал провести работу над ошибками, чтобы предотвратить инциденты, подобные произошедшим в Москве, в будущем.

24 июля стало известно, что беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева в столице.

Также в этот день обломки беспилотного летательного аппарата нашли на Комсомольском проспекте в Москве.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.