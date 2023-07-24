В Белгородской области не будут восстанавливать пострадавшие от обстрелов «богатые» дома

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания заявил, что региональные власти не будут ремонтировать пострадавшие от обстрелов дома состоятельных жителей. Трансляция совещания велась в социальной сети «Вконтакте».

«Мы договаривались, что кровлю и окна мы им восстанавливаем», — указал Гладков.

По его словам, в первую очередь будут отремонтированы дома у людей со средним и низким доходом.

«Бассейны, аквариумы, машины по 10-15 млн рублей каждая, конечно, при всем уважении к людям, которые пострадали, мы в этом объеме восстановить не можем», — отметил губернатор.

До этого Гладков в своем Telegram-канале заявил, что Украина за минувшие сутки обстреляла территорию региона 84 раза. Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают Белгородскую область.

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