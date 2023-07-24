Взрыв боекомплекта танка украинских военных попал на видео

Ролик с моментом уничтожения танка Вооруженных сил Украины FPV-дроном военных РФ показали в Минобороны России. Об этом сообщает «Лента.ру».

На предоставленном СМИ видео можно наблюдать, как в зону, неприкрытую динамической защитой, украинского танка советского производства Т-64БВ направился беспилотный летательный аппарат.

Затем произошло пробитие и возгорание военной техники ВСУ. Вскоре сдетонировал боекомплект, взрыв отрывает башню танка.

Данные о числе убитых украинских военных в зоне боевых действий не приводятся. Также не уточнялось, где именно была сделана видеозапись с российского БПЛА.

До этого Минобороны опубликовало ролик с уничтожением украинской бронетехники в зоне СВО.

Также МО России показало видео с уничтожением бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.