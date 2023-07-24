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Российский полковник прокомментировал прогноз Киева о прекращении конфликта на Украине

Полковник Кошкин считает преждевременными прогнозы о сроках конфликта на Украине

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Полковник запаса, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин считает, что сейчас рано обсуждать вопрос с окончанием конфликта между РФ и Украиной. Об этом сообщает «Лента.ру».

Российский полковник прокомментировал утверждение главы Минобороны Украины Алексея Резникова, прогнозирующего вступление Украины в Североатлантический альянс в 2024 году, когда якобы завершится конфликт.

«В принципе, сегодня аналитики на Западе пытаются спрогнозировать завершение конфликта, переход в некую заморозку, первой фазы, но все это из области «хотелок», — подчеркнул Кошкин.

Эксперт отметил, что в настоящий момент высказывания Резникова противоречат реальному положению дел.

«Никто Украину принимать в НАТО не собирался», — считает Кошкин.

До этого Министерство обороны Украины пообещало доложить США о применении кассетных боеприпасов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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