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Минобороны заявило об уничтожении склада с украинскими боеприпасами в Херсонской области

Минобороны: ВС России уничтожили склад с украинскими боеприпасами в Херсонской области

Минобороны России заявило об уничтожении склада с украинскими боеприпасами в Херсонской области. Об этом министерство сообщило журналистам.

По данным ведомства, также на Херсонском направлении были уничтожены два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что группировка «Юг» отразила на Запорожском направлении две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино.

Кроме того, Минобороны Российской Федерации заявило, что распространяемая Украиной информация о нанесении российского ракетного удара по Спасо-Преображенскому собору в Одессе не соответствует действительности.

Ведомство подчеркнуло, что все пораженные этой ночью войсками РФ объекты располагались на безопасной дистанции от храма.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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