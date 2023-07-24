Помощник Пушилина назвал ложью заявление ВСУ о захвате села под Артемовском

Советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин сказал в эфире «Россия 24», что село Клещеевка под Артемовском (Бахмут — украинское название) остается под контролем Вооруженных сил России.

По словам Гагина, заявление, что село взято украинскими солдатами, является ложью и делом рук Центра информационно-психологических операций.

Помощник врио главы ДНР добавил, что зачастую многие населенные пункты в так называемой серой зоне на линии соприкосновения намеренно оставляют противнику, чтобы ударить по нему артиллерией, такая же ситуация сложилась с Артемовском.

«Населенные пункты в «серой» зоне переходят из рук в руки по нескольку раз буквально за сутки. Это случается как раз из-за того, что мы допускаем противника на какой-то рубеж для того, чтобы просто размотать его артиллерией. Это нормально», — поделился Гагин.

Село Клещеевка является одним из важных пригородов Артемовска, оно было освобождено в конце января.

21 июля спикер Генштаба ВСУ заявлял, что бойцы украинской армии продолжают вести наступление севернее и южнее Бахмута, но под самим городом продвижения отсутствуют.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.