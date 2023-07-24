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Российские бойцы уничтожили узел связи и пункт управления ВСУ

Минобороны России заявило о поражении узла связи украинской мехбригады в ДНР

ВС России разбили узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Дзержинск <…> поражен узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Также российские бойцы в окрестностях села Малая Токмачка и города Орехов в Запорожье уничтожили пункт управления 65-й мехбригады противника и склад топлива для военной техники.

Средства российской ПВО перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и сбили 35 украинских беспилотников в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

22 июля российские бойцы-добровольцы уничтожили командный пункт ВСУ на Запорожском направлении. В этот же день глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на Ореховском направлении ВСУ «пошли в наступление».

Ранее сапер рассказал о новинках в тактике ВСУ.

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