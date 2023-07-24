В Минобороны России рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях

Украинские военные за прошедшие сутки потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 120 бойцов в зоне специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Южнодонецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Макаровка Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области», — пояснил Конашенков.

По словам представителя Минобороны РФ, в зоне боевых действий на Запорожском направлении ударами авиации поражены подразделения ВСУ в ряде населенных пунктов.

«В районе населенного пункта Мирное Запорожской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ», — обратил внимание Конашенков.

Как добавил представитель МО РФ, ВСУ также потеряли три боевые бронированные машины, два автомобиля и артиллерийскую систему М777 производства Соединенных Штатов.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 26 тысяч человек.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.