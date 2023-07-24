Минобороны отчиталось о ходе проведения СВО на Донецком и Краснолиманском направлениях

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что в течение минувших суток Вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступления на Донецком и Краснолиманском направлениях.

По его словам, российская армия успешно отразила шесть атак ВСУ на Донецком направлении близ населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики (ЛНР) и Клещеевка Донецкой народной республики (ДНР).

«Нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Веселое, Богдановка, Предтечино, Белая гора и Дылеевка ДНР», — указывается в сообщении.

Согласно данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли свыше 160 бойцов, также уничтожен один танк, две машины, самоходная артиллерийская установка (САУ) «Krab» производства Польши, гаубица «FH-70» британского производства и самоходная гаубица «Гвоздика». Около населенного пункта Авдеевка ликвидирован склад боеприпасов украинской армии.



«На Краснолиманском направлении <...> отражены пять атак противника в районе населенного пункта Невское ЛНР, а также Серебрянского лесничества», — отмечается в сводке Минобороны.

Помимо того, ВС России отразили атаки ВСУ близ населенных пунктов Кармазиновка ЛНР, Ямполовка, Торское и Серебрянка ДНР.

В отчете МО говорится, что неподалеку от населенного пункта Новолюбовка ЛНР пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Потери украинской армии на Краснолиманском направлении составили до 195 военных, ликвидировано четыре боевые машины пехоты, четыре боевые бронемашины, три пикапа, две САУ «Гвоздика» и гаубицы Д-20 и Д-30.

До этого власти Запорожской области рассказали об изменениях в тактике украинских военных.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.