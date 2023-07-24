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Военный эксперт об ударах кассетными боеприпасами: «они не выбирают, куда попадут»

Военный эксперт Литовкин: мирные жители, включая детей, могут пострадать от ударов кассетными боеприпасами

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Gabriel Jenko/Reuters

Удары кассетными боеприпасами нельзя нанести выборочно, поэтому они могут попасть в мирных жителей, сказал в беседе с RT военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Кассетные боеприпасы не обладают избирательными способностями. То есть выпустили эти кассеты, и они сыплются на людей, как град. Не выбирают, куда попадут — в ребенка, в женщину, в старика или взрослого мужчину или в электростанцию», — пояснил Литовкин.

Эксперт отметил, что военные на поле боя могут укрыться и спастись от кассетного боеприпаса, однако, «мирным жителям спасаться негде, тем более, если они находятся на улице».

22 июля Минобороны России прокомментировало артиллерийский удар кассетными боеприпасами, который нанесли подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) по группе журналистов «Известий» и РИА Новости. В ведомстве отметили, что журналисты готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

Журналист агентства РИА Новости Ростислав Журавлев умер от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Остальным оказывается помощь в госпиталях Минобороны, их жизни ничего не угрожает.

Накануне источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что украинские войска обстреляли кассетными снарядами село Золотаревка в Луганской народной республике (ЛНР). По его словам, «найденные фрагменты боеприпасов говорят о том, что Киев получил их от западных партнеров».

Ранее в ООН призвали Украину и Россию присоединиться к Конвенции против кассетных боеприпасов.

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