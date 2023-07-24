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Во Франции осудили применение ВСУ кассетных боеприпасов

Политик Дюпон-Эньян сообщил о возросшем варварстве из-за применения ВСУ кассетных боеприпасов

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Patrick Pleul/Global Look Press

Лидерами правых сил во Франции было раскритиковано применение Киевом кассетных боеприпасов, поставляемых США, заявил депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. Об этом сообщается на странице политика в Twitter.

По словам французского парламентария, используя кассетные боеприпасы, в дальнейшем с последствиями столкнется мирное население.

«Варварство нарастает на Украине с применением кассетных боеприпасов, поставляемых США. В Вашингтоне радуются, ведь Зеленский использует их «достаточно эффективно», — добавил Дюпон-Эньян.

Он считает, что действия военных Вооруженных сил Украины «отвратительны» и в будущем можно ждать «тысячи смертей».

До этого командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев назвал неэффективными кассетные боеприпасы Киева. По словам командующего группировкой, у ВСУ закончились 150-мм осколочно-фугасные боеприпасы, а лимиты арсеналов были исчерпаны.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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