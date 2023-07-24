Сенатор об атаке беспилотников на Крым: «ситуация под контролем»

Ситуация в Крыму после утренней атаки беспилотников контролируется, устраняются последствия инцидента, уже возобновлено железнодорожное движение, а также движение по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь. Об этом в беседе с RT сказала сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Люди спокойны, обо всем своевременно оповещаются. Ситуация под контролем. Что касается отношения крымчан к происходящему, мы понимаем, что враги России не могут пережить, что российский Крым расцветает на фоне убитой США Украины», — отметила Ковитиди.

Она добавила, что работа по нейтрализации последствий от попадания беспилотника в склад с боеприпасами в Джанкое продолжается. Эвакуированных людей доставили в пункты временного размещения, их обеспечили едой, водой, медикаментами.

Утром 24 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над полуостровом российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 11 украинских беспилотников. Снаряды попали в склад боеприпасов в Джанкойском районе, обломки дрона повредили частный дом в Кировском районе. В связи с этим Аксенов распорядился эвакуировать население близлежащих поселков.

Позже Минобороны России сообщило, что российские войска ночью 24 июля пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить террористическую атаку 17 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крыма. По его данным, 14 украинских дронов подавили средствами радиоэлектронной борьбы, 11 из которых потерпели крушение в акватории Черного моря, еще три — упали на территории полуострова. Оставшиеся три беспилотника были уничтожены российскими средствами ПВО.

Ранее член Совфеда от республики Крым Сергей Цеков рассказал об обстановке в Крыму после атаки беспилотников.