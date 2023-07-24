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Власти Запорожской области рассказали об изменениях в тактике украинских военных

Балицкий рассказал о сдаче в плен групп бойцов ВСУ на Запорожском направлении

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Sofiia Gatilova/Reuters

Украинские военные в зоне боевых действий на Запорожском участке стали сдаваться в плен группами вплоть до взводов, утверждает врио губернатора региона Евгений Балицкий. Об этом сообщается в эфире канала «Россия 24».

«Могу сказать, что на протяжении последнего времени, скажем, месяца, противник начал сдаваться. И сдается уже не по одному-два человека, как раньше были перебежчики, в весенний период, а целыми подразделениями...» — пояснил Балицкий.

По его словам, ротных сдач ВСУ не было, но происходили сдачи взводов.

Также Балицкий добавил, что Вооруженные силы России продолжают «устойчиво» держать линию обороны в регионе.

Еще врио губернатора Херсонской области отметил, что всех украинских военных, решивших сдаться в плен, «достойно» содержат.

До этого в Запорожской области заявили, что ВСУ наступали через эвакуационные коридоры. Информацию предоставил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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