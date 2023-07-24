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В ООН призвали Украину и РФ присоединиться к Конвенции против кассетных боеприпасов

В ООН призвали Украину не применять кассетные боеприпасы после гибели военкора Журавлева

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Shutterstock

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо заявила, что УВКПЧ не может прокомментировать инцидент с гибелью российского военного корреспондента Ростислава Журавлева в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, но призывает прекратить использование кассетных боеприпасов.

По словам Уртадо, такого вида боеприпасы разбрасывают на большой территории некрупные, часто яркие или разноцветные бомбы, многие из которых не детонируют сразу, но могут убивать и калечить в течение последующих лет.

«Применение таких боеприпасов должно быть немедленно прекращено», — заявила представитель ООН в интервью РИА Новости.

Уртадо добавила, что УВКПЧ ООН призывает Россию и Украину присоединиться к более чем 100 государствам, которые ратифицировали Конвенцию по кассетным боеприпасам, полностью запрещающим их применение.

23 июля Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ Запорожской области, из-за которого погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, а также получили ранения корреспондент агентства Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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