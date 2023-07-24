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Взрыв произошел на военной базе на Тайване

Девять человек получили ранения в результате взрыва на военной базе на Тайване

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Shutterstock

По меньшей мере девять человек получили ранения в результате взрыва на военной базе в тайванском городе Цзилун, на северо-востоке страны. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о базе Военно-морского флота Тайваня.

Причины взрыва пока неизвестны. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В начале июня в уезде Эльмадаг турецкой провинции Анкара мощный взрыв произошел на фабрике, где производятся ракеты и взрывчатые вещества для Министерства обороны и Министерства внутренних дел Турции. Погибли пятеро рабочих, несколько человек получили ранения. СМИ сообщали, что взрыв произошел в производственном цехе, после чего начался пожар. Власти предположили, что причиной ЧП могла стать неконтролируемая химическая реакция во время производства взрывчатки.

В январе в результате беспилотников взрыв произошел в одном из центров производства боеприпасов в иранском Исфахане.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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