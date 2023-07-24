ВСУ обстреляли зажигательными снарядами село в Белгородской области

Село Репяховка Белгородской области было обстреляно зажигательными снарядами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«По нашим данным, туда прилетели шесть неуправляемых ракет М3-21 (9М22С), которые выпускают из РСЗО «Град», реактивной системы М-21, а также из созданной на базе «Града» РСЗО «Прима», — говорится в сообщении.

Mash также опубликовал фотографию, на которой видно некое белое вещество, как утверждает канал, это горящие элементы, которые при попадании на объект поражения могут гореть до трех минут.

Никто из мирных жителей, по данным канала, не пострадал.

24 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Украина за минувшие сутки обстреляла территорию региона 84 раза. В частности, в Валуйском округе под минометный обстрел ВСУ попали три населенных пункта, всего здесь было 22 прилета.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.