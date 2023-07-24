ФРГ выделит к 2031 году €20 млрд на закупку боеприпасов

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия выделит к 2031 году €20 млрд на закупку боеприпасов. Об этом он сообщил в интервью журналу Der Spiegel.

По его словам, сейчас у Германии есть 20 тыс. снарядов калибра 155 мм, но к 2031 году страна нужно иметь около 230 тыс. снарядов.

Ранее сообщалось, что производство боеприпасов для поставленных Киеву зенитных самоходных установок Gepard было запущено в ФРГ.

Первые снаряды вскоре должны поступить в фронтовые подразделения. Чтобы восполнить острую нехватку боеприпасов, Rheinmetall за несколько месяцев запустил новую производственную линию на своем предприятии в Унтерлюсе.

Как отмечает газета, Украине срочно нужны эти 35-миллиметровые боеприпасы для 40 поставленных Германией зенитных самоходных установок. Оружейный концерн Rheinmetall произведет 300 тысяч, а в этом году поставит 40 тысяч.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что ВСУ не хватает дальнобойной артиллерии НАТО и боевых самолетов.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал

украинскую армию.